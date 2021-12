Si cerca Davide Rossi a Olbia.

Tutta Olbia e non solo è da questo pomeriggio alla ricerca di Davide Rossi, 36 anni, olbiese, di professione bagnino e gestore della Trattoria Rossi di proprietà della sua famiglia a Pittulongu.

Davide Rossi, è stato visto per l’ultima volta ieri notte intorno alle 3, in compagnia di un uomo del quale al momento non si conoscono le generalità, in zona Marco Polo ad Isticadeddu. Alle 4.58, Rossi ha effettuato l’ultimo accesso sul suo telefono attraverso Whatsapp. Dopodiché il nulla. Del giovane da allora, non si hanno più notizie.

Davide vive con il padre Amedeo che non vedendolo rientrare ha iniziato a preoccuparsi, non essendo Davide persona avvezza a non rientrare la notte. Questa mattina, sono state inoltrate le segnalazioni alle forze dell’ordine, agli amici e familiari del giovane e attraverso i vari profili social, in primis quello della sorella di Davide, Luna, anche attraverso di essi. Chiunque abbia notizie del giovane scomparso, contatti la famiglia o le forze dell’ordine.