Il grande cuore di Olbia per Natale.

Si accende la solidarietà dei privati e delle aziende di Olbia, per chi anche quest’anno non saprà cosa mettere a tavola a Natale o cosa far trovare sotto l’albero ai loro figli. Motore di questa grande corsa per aiutare il prossimo è l’olbiese Antonio Dessì, conosciuto come Tango.

Dai generi alimentari, come panettoni e pandori, alla carne per la Vigilia, ai cesti e alle schede prepagate per fare la spesa. Sono tutte le donazioni da parte di numerose aziende che si trovano anche fuori dai confini di Olbia, ma anche da parte di privati, scuole e genitori che si rivolgono a Tango per consegnare i beni. “Ho ricevuto da una grande azienda 4mila euro di cesti natalizi – racconta Tango – e 200 panettoni da un’altra. Poi c’è chi mi ha donato 20 agnelli da distribuire alle famiglie per il pranzo di Natale. Hanno partecipato anche politici e assessori comunali, uno di questi mi ha dato 200 euro di schede prepagate”.

Spesso si dà per scontato che le festività siano un momento di gioia, ricchezza, regali, tavolate imbandite, ma non è sempre così per tutti, purtroppo. Aumentano, infatti, gli olbiesi in difficoltà. “Con la pandemia sono ormai tante le famiglie che, anche se lavorano, non riescono ad andare avanti – spiega Tango -. Ogni giorno mi arrivano richieste anche da parte di persone che non ti aspetti, perché spesso è anche gente che con uno stipendio non ce la fa. Infatti, ora non solo a Natale, la sera, dopo il lavoro consegno loro la spesa e ora sto pensando anche al cenone di Capodanno e ci sono già aziende che si sono offerte a consegnarmi carne e pesce”.