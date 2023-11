Il virus Dengue è arrivato in Gallura, un contagio a Olbia

Una persona è positiva alla Dengue dopo la puntura di una zanzara a Olbia.

La Dengue è arrivata in Gallura, con un caso a Olbia. In seguito alla nota informativa della Asl Gallura concernente il rafforzamento delle misure di prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione del virus Dengue, il sindaco Settimo Nizzi raccomanda ai cittadini di porre in essere tutte le opportune iniziative di prevenzione dirette alla popolazione generale ed alle categorie di soggetti maggiormente esposti.

“La Asl ci ha comunicato oggi che una persona nel nostro territorio ha avuto un esordio sintomatico di questo virus. – afferma Nizzi – Occorre quindi potenziare la capacità della collettività e degli individui di ridurre i focolai di sviluppo larvale del vettore, ovvero zanzare appartenenti al genere “Aedes”, e procedere all’adozione delle necessarie misure di prevenzione individuali. La situazione attuale non desta particolare preoccupazione, ma proprio per questo dobbiamo agire subito per evitare che il virus possa diffondersi”.

Nello specifico, le misure che possono adottare i cittadini per proteggersi dalle punture di zanzara sono:

impiegare insetticidi nelle aree private all’aperto e per uso domestico all’interno delle

abitazioni;

utilizzare insetticidi e repellenti cutanei;

all’aperto, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.

