Deodato Arte torna a Porto Cervo con la galleria sul waterfront

Dopo il successo della scorsa estate torna la galleria Deodato Arte.

Dopo il grande successo della stagione estiva dello scorso anno, si accendono – per il quinto anno consecutivo – i riflettori sulla galleria Deodato Arte nel prestigioso Waterfront Costa Smeralda. Per la prima volta a Porto Cervo, tempio del lusso italiano, saranno disponibili le opere fine art originali di Yayoi Kusama, l’artista giapponese contemporanea più famosa del mondo, nota oltre che per il suo stile inconfondibile, anche per la prestigiosa collaborazione di lunga data con Louis Vuitton.

Nella galleria al Waterforont saranno esposte tre rarissime limited edition degli anni ’80 firmate in originale e le iconiche e colorate sculture a forma di zucca. Accanto alle opere dell’indiscussa regina dei pois, alla Galleria Deodato Arte di Porto Cervo sfileranno i capolavori di artisti contemporanei italiani e internazionali come Mr.Brainwash, Banksy, Andy Warhol, Arnaud Nazare-Aga, David Kracov, Takashi Murakami, presenti anche nella seconda galleria isolana del brand internazionale.

L’opening della galleria al Waterfront sarà infatti preceduto dall’inaugurazione dello spazio a Chia, all’interno del raffinato Chia Laguna Resort.

La novità della stagione 2023 è rappresentata da un roaster di artisti mai esposti prima a Chia dalla galleria, come il duo internazionale Miaz Brothers, Helmut Newton con le sue fotografie immortali e Tellas, lo street artist sardo noto a livello internazionale per le opere monumentali spesso ispirate dalla natura. A disposizione degli appassionati d’arte contemporanea anche i lavori di Daniele Fortuna, Marco Glaviano e TvBoy.

Un’estate all’insegna dell’innovazione quella della galleria Deodato Arte di Chia: per la prima volta sarà infatti allestito un corner dedicato agli NFT e ai Phygital Wallsaved (opere fisiche contenenti un monitor) di Mr.Savethewall.

