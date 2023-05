Forti piogge e disagi a Oschiri e Berchidda.

Oggi nel nord est della Sardegna, si sono verificate forti piogge che hanno causato allagamenti in alcune abitazioni e negozi e in alcuni seminterrati nei comuni di Oschiri e Berchidda.

Diverse strade di Oschiri sono state trasformate in torrenti, ma fortunatamente l’acqua è defluita senza causare troppi danni. L’amministrazione comunale ha chiesto l’aiuto della Protezione Civile per ripristinare la sicurezza sulle strade del centro abitato di Oschiri e sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri.

Nel comune di Berchidda, invece, la strada che collega il centro del paese con la sua area industriale è stata allagata. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per l’intero Logudoro e l’amministrazione comunale sta monitorando costantemente la situazione per intervenire in caso di necessità.

La situazione nel Sassarese.

A causa delle piogge incessanti, si sono verificati danni e allagamenti in diversi comuni della provincia di Sassari come Muros, Ozieri, Ploaghe, Thiesi e Oschiri. Il sindaco di Muros ha diffuso un comunicato della Protezione civile invitando i cittadini a non uscire di casa e a staccare gli elettrodomestici. Anche il sindaco di Oschiri ha segnalato situazioni critiche lungo le strade e in alcune abitazioni private, con l’intervento della Polizia Municipale, degli operai comunali e dei vigili del fuoco. Sono state richieste ulteriori risorse per ripristinare la sicurezza sulle strade e nelle case. La situazione meteo resta critica con nuova allerta per temporali.

L’acqua ha bloccato molte strade in diversi paesi del Sassarese, alcune delle quali sembrano dei fiumi in piena. I video che ritraggono la situazione sono numerosi e inquietanti. Nel Nord Sardegna, la Protezione Civile aveva già emesso un’allerta gialla per il rischio idrogeologico in diverse aree della regione. Le zone maggiormente colpite dai temporali erano quelle del Logudoro, Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Questa situazione sta creando molta preoccupazione e c’è chi teme il rischio di incidenti simili a quelli che si sono verificati in Romagna. Purtroppo, non sembra che il tempo migliori presto: le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche avverse dureranno almeno fino alla prossima settimana.

