Il programma dei festeggiamenti per San Simplicio a Olbia.

La festa di San Simplicio, patrono di Olbia e della Gallura, è l’evento più atteso e sentito dai cittadini. I festeggiamenti, organizzati dal comitato, si svolgono durante la settimana del 15 maggio, giorno dedicato al Santo.

Gli appuntamenti di mercoledì 10 maggio.

Mercoledì 10 maggio, alle ore 17, si terrà nella basilica di San Simplicio un raduno di bandiere ex voto. La manifestazione prevede una sfilata accompagnata dalla Banda Musicale “F. Mibelli” che partirà dalla basilica e arriverà alla Sede sociale del Comitato festeggiamenti San Simplicio in via Piacenza. Dopo la cerimonia di benedizione delle medaglie, il corteo si dirigerà verso l’abitazione del presidente Giovanni Varrucciu in via Cosimo Dei Medici, dove verranno tributati gli onori alla bandiera di San Simplicio. Successivamente, la sfilata proseguirà verso la basilica di San Simplicio, seguendo il percorso che prevede via Barcellona, viale Aldo Moro, corso Umberto, via San Simplicio, via Gabriele D’Annunzio e basilica.

Inoltre, alle ore 19, nella basilica sarà celebrata la Santa Messa. A partire dalle 21:30, sul Lungomare via Redipuglia, al molo Benedetto Brin, nella località Mogadiscio, si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio. Infine, alle ore 22:30, nel Parco Fausto Noce si terrà uno spettacolo musicale. Questo evento è organizzato dal Comitato festeggiamenti San Simplicio e si inserisce all’interno delle celebrazioni per la festa del Santo patrono di Olbia.

Gli altri eventi per San Simplicio.

Giovedì 11 maggio, alle ore 19, nella basilica San Simplicio si terrà la Santa Messa, mentre alle 22:30 ci sarà un concerto nel parco Fausto Noce.

Venerdì 12 maggio, alle ore 19, nella basilica San Simplicio si terrà la presentazione del libro “Cattedrale di Sardegna” del dottor Fabio Ardau, seguita dalla Santa Messa alle ore 19:45. Alle 21:30 in piazza San Simplicio ci sarà una serata di canti sardi, mentre alle 22 nel Parco Fausto Noce si svolgerà una serata di musica etnica. Inoltre, alle ore 16:45 si terrà la benedizione dei cavalli e dei cavalieri in Viale Isola Bianca, davanti al palco giuria, in vista del 18° Palio della Stella “San Simplicio“. Alle 17 si svolgerà il Palio della Stella “‘San Simplicio” in collaborazione con l’associazione “Lu Juali” di Luogosanto, con la partecipazione dei cavalieri dei ventisei comuni della provincia e delle pariglie di Ollolai, Oristano e Pattada.

Sabato 13 maggio, alle ore 19, nella Basilica San Simplicio ci saranno i Vespri solenni in onore del Santo Patrono San Simplicio, seguiti dalla Santa Messa, con i canti liturgici eseguiti dal Coro “Sos Astores“. Alle ore 22 nel Parco Fausto Noce ci sarà una grande serata di cabaret.

Domenica 14 maggio si terranno diversi eventi per celebrare la solennità di San Simplicio. Alle ore 15 e alle 18 nella basilica verranno celebrate le Santa Messe, durante le quali i cori accompagneranno i canti liturgici. Alle ore 16:45 ci sarà la benedizione dei cavalli e dei cavalieri in viale Isola Bianca, di fronte al palco giuria. Alle ore 17 si terrà il Palio della Stella “San Simplicio” in collaborazione con l’associazione “Lu Juali” di Luogosanto, al quale parteciperanno i cavalieri dei ventisei comuni della Provincia e le pariglie di Ollolai, Oristano e Pattada. Alle ore 19 nella basilica di San Simplicio ci saranno i Vespri solenni in onore del Santo Patrono San Simplicio e successivamente una Santa Messa, durante la quale il Coro “Sos Astores” eseguirà i canti liturgici. Infine, alle ore 22 si terranno i festeggiamenti nel parco Fausto Noce.

Gli appuntamenti del 15 maggio.

Il 15 maggio, giorno della solennità di San Simplicio, alle ore 5:30 del mattino, la banda musicale “F. Mibelli” di Olbia suonerà per le vie della città. Alle ore 10 nella chiesa di San Paolo in piazza Santa Croce, il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti verrà accolto dal Comitato e dalla banda musicale e si dirigerà verso la basilica di San Simplicio. La solenne Messa Pontificale in onore del Santo Patrono avrà luogo alle ore 11:30 in piazza San Simplicio e sarà presieduta dal vescovo insieme ai sacerdoti della Diocesi. Il Coro Lorenzo Perosi di Olbia eseguirà i canti liturgici.

Alle ore 16:30, ci sarà un raduno di gruppi folk nel piazzale della Basilica di San Simplicio con esibizioni in attesa dell’inizio della Processione alle ore 18. La processione seguirà il percorso dalla basilica, attraversando via Fausto Noce, via Boccherini, via Lombardia, via Vittorio Veneto, via Mameli, via Nuoro, via Genova, corso Umberto, via San Simplicio e ritornerà alla basilica. Durante la processione, i gruppi folk provenienti da paesi della Sardegna si esibiranno con canti e balli. La Santa Messa seguirà il ritorno e sarà presieduta da monsignor Andrea Raffatellu, vicario generale della diocesi Tempio-Ampurias, con i canti liturgici eseguiti dal Coro Olbia Folk Ensemble.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui