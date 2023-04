Primo maggio di Olbia, anche l’Agci al Parco Fausto Noce

L’Agci Gallura al 1° Maggio di Olbia.

L’Agci Territoriale della Gallurasi appresta quest’anno a partecipare, ancora una volta, all’edizione olbiese del 1° Maggio. “Sin dall’edizione 2015, fatta salva la pausa pandemica, abbiamo aderito volentieri alla Festa per il Lavoro nella amena location del Parco Fausto Noce, su invito di Eventi Frizzanti. La cooperazione sebbene rappresenta il mondo datoriale dell’impresa è pienamente coinvolta nel celebrare la Fetsa dei lavoratori esprimendo un modello di impresa, quello cooperativo, i cui soci lavoratori sono imprenditori di loro stessi e quindi protagonisti dell’impresa stessa”.

L’Agci, riprendendo il messaggio del presidente nazionale, Giovanni Schiavone, ritiene che il Paese ha oggi bisogno di uno ‘sviluppo‘, più consensuale ed armonico, orientato alle persone, alle famiglie e alle comunità, che ispiri le politiche nei vari settori dell’economia, inclusa la politica fiscale e di sostegno alle imprese.

“Per le cooperative é sviluppo economico solo quello capace di generare inclusione, benessere e coesione. Questo è lo sviluppo sostenibile che vogliamo, ponendo al centro del nostro essere e agire le persone. Il modello cooperativo rappresenta un patrimonio economico, sociale di competenze, di valori che resta radicato sul territorio e a disposizione della comunità. E la ricerca di un equilibrio tra il per ̀ – seguimento dello scopo mutualistico e la continuità aziendale, presupposto imprescindibile per garantire il carattere intergenerazionale della cooperativa. Per queste ragioni, per continuare il dialogo avviato con l’istituzione di un presidio AGCI in Gallura sin dal 2004 e, dal 2020 anche in provincia di Nuoro, saremo presenti con l’associazione AGCI, e alcune cooperative, nel nostro stand ospitato all’interno dell’evento del 1° Maggio, per incontrare le nuove generazioni, per il reciproco confronto con tutti i soggetti presenti all’iniziativa. Il bonus che offriamo durante la giornata, a tutti coloro che vorranno interloquire con dirigenti, socie e soci cooperatrici e cooperatori presenti, oltre allo scambio di esperienze è la possibilità di prenotare un appuntamento per una consulenza gratuita presso i nostri uffici per tutto il mese di maggio su un’idea di lavoro in cooperativa.”, afferma il presidente Michele Fiori.

