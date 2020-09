I risultati dei tamponi sui migranti sbarcati a Olbia.

Sono 10 i migranti sbarcati a Olbia dalla nave Alan Kurdi che sono risultati positivi al coronavirus. I tamponi erano stati eseguiti subito dopo lo sbarco dei 125 migranti dal personale sanitario e successivamente sono stati trasferiti nei locali della stazione marittima di Olbia.

L’attenzione resta dunque alta, i positivi sono stati isolati e sono già in atto tutti i protocolli previsti per evitare altri contagi tra i migranti e il personale. Intanto, come riporta l’Unione Sarda, per i migranti risultati negativi si sta preparando il trasferimento verso le altre province della Sardegna.

