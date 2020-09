La nave è attraccata al porto nella zona industriale di Olbia.

E’ appena attraccata al porto industriale di Olbia la nave Alan Kurdi che trasporta a bordo 125 migranti. L’imbarcazione, che sarebbe dovuta arrivare ad Arbatax, successivamente è stata dirottata ad Olbia a causa delle condizioni metereologiche.

La nave è comparsa questa mattina nel golfo verso le 7 posizionandosi all’imboccatura, in attesa dell’autorizzazione per entrare in porto. Autorizzazione che è arrivata verso le 9 e sono iniziate così iniziate le procedure di avvicinamento allo scalo in zona industriale con la scorta da una vedetta della guardia costiera

Per il momento i 125 migranti a bordo non sono ancora fatti sbarcare. Secondo quanto si apprende saranno sottoposti ai controlli sanitari, tra cui i test per accertare che siano tutti negativi al coronavirus. Come affermato ieri dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese solo 25 resteranno in Italia. Un centinaio saranno trasferiti nei paesi europei che hanno dato la disponibilità

