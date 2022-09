La nomina parte dal primo ottobre: don Paolo lascia Olbia

Don Paolo Filigheddu lascia Olbia per assumere l’incarico di archivista diocesano. Giovedì la firma della nomina e oggi l’annuncio con una nota della diocesi Tempio-Ampurias. “Il vescovo diocesano, monsignor Sebastiano Sanguinetti, ha nominato archivista diocesano il reverendo don Paolo Filigheddu, finora vicario collaboratore della Parrocchia ‘Sacra Famiglia‘ in Olbia”. Nella comunicazione si specifica che il suo nuovo mandato scatterà dal primo ottobre.

Nel frattempo, la diocesi Tempio-Ampurias resta col fiato sospeso per le condizioni di salute dell’ex vescovo Paolo Atzei. A causa di un’ischemia, l’arcivescovo emerito di Sassari si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma.

L’8 febbraio 1993 per padre Paolo Atzei, come tutt’oggi viene chiamato, arrivò la nomina a vescovo di Tempio-Ampurias. Prese il posto di monsignor Pietro Meloni, precedentemente nominato vescovo di Nuoro. L’ex arcivescovo metropolita di Sassari ha compiuto 80 anni lo scorso 21 febbraio.