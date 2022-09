La mensa dei poveri di Olbia chiede aiuto per la maxi bolletta

Il caro energia colpisce anche la mensa dei poveri di Olbia: la bolletta è quadruplicata. Chi vive per aiutare il prossimo si trova costretto a chiedere aiuto. La stangata non ha risparmiato il Gruppo di volontariato vincenziano: l’anno scorso la bolletta era di 418 euro, adesso è aumentata fino a 1.693 euro. Un duro colpo che spinge chi offre da mangiare agli indigenti a chiedere un aiuto straordinario per sopravvivere.

“Anche per la nostra mensa i costi diventano insostenibili – scrivono in un appello pubblicato su Facebook -. Per chi volesse darci una mano questo è il nostro iban: IT 97 K 01015 84989 000070452015“. L’aumento indiscriminato dei costi dell’energia sta creando gravi problemi ai cittadini, ma i costi sono volati alle stelle per chi ha attività commerciali. Sono tanti i casi di chi si trova in estrema difficoltà dopo aver ricevuto l’ultima bolletta e l’emergenza non ha risparmiato la mensa che dal 20 gennaio 2000 offre migliaia di pasti gratuiti ai poveri di Olbia.

Da più parti si levano appelli alle istituzioni perché intervengano con provvedimenti d’emergenza. Questo sarà uno dei primi compiti del prossimo Governo nazionale, qualunque sia l’orientamento politico di chi sarà nell’esecutivo.