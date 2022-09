In Sardegna 232 nuovi casi di coronavirus e nessuna vittima: il bollettino

Il bollettino del coronavirus in Sardegna

In Sardegna, secondo il bollettino della Regione si registrano oggi 232 ulteriori casi confermati di positività al coronavirus (di cui 220 diagnosticati con tampone antigenico). Il dato arriva dall’esame, fra molecolari e antigenici, di 2.042 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva oggi sono 6 (-1) mentre sono 51 (+1) quelli ricoverati nei reparti della cosiddetta area medica. Con 162 casi in più sale a 4.131 il numero dei sardi costretti all’isolamento domiciliare. Nell’ultimo aggiornamento della Regione Sardegna non si registrano decessi.