Le nuove nomine del vescovo della diocesi di Tempio.

Mercoledì scorso il vescovo della diocesi di Tempio, monsignor Sebastiano Sanguinetti, ha nominato mortis causa del compianto don Raimondo Satta, padre Massimo Maria Terrazzoni direttore ad interim dell’istituto diocesano “Euromediterraneo“, nelle more necessarie per la nomina del nuovo direttore.

La fusione dei due istituti superiori di scienze religiose delle diocesi di Sassari e Tempio-Ampurias in un unico istituto interdiocesano Sassari /Tempio Ampurias, avente specifico statuto e natura, unica direzione e struttura organizzativa, ha comportato l’autonomia amministrativa e gestionale dell’istituto diocesano “Euromediterraneo”, che ha un distinto codice fiscale e finalità specifiche nella promozione di eventi culturali e interculturali rivolti al territorio diocesano.

Sabato scorso, lo stesso vescovo ha pure nominato don Giuliano Oggiano parroco di San Nicola di Bari, in Bortigiadas, in seguito alla morte improvvisa di don Camille Biemoundonghat, della diocesi di Kinkala, repubblica del Congo, in sevizio fidei donum. La nomina avrà valore giuridico dalla data d’introduzione nell’ufficio.