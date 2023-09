L’ordinanza del sindaco di Olbia in vista della partita contro la Torres Sassari.

In occasione della partita di calcio tra Olbia e Torres Sassari, prevista per il 16 settembre presso lo stadio Bruno Nespoli, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso un’ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza durante l’evento tanto atteso dai tifosi e dalla città.

Nel periodo compreso tra le ore 18:45 e le ore 24, al fine di tutelare l’incolumità, l’ordine pubblico e la sicurezza generale all’interno di un perimetro di 500 metri dagli ingressi dello stadio Bruno Nespoli, sono in vigore le seguenti restrizioni. È vietata la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore a 5 gradi, sia in forma fissa che ambulante, ma anche la somministrazione, la vendita per asporto, il consumo e la detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altro contenitore che possa costituire un pericolo.

I pubblici esercizi e i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come i titolari di licenze ambulanti, sono tenuti a somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando l’uso di plastica.

E, infine, è vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi tipo lungo le aree pubbliche indicate, a meno che siano contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica al minimo.

