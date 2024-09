L’ultimo saluto a Sebastiano Casu.

La città di Olbia è scossa dalla dolorosa notizia della scomparsa, a soli 60 anni, di Sebastiano Casu, per tutti conosciuto come Seba. Un uomo che, con straordinaria dignità e forza d’animo, ha lottato a lungo contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Seba era una persona molto conosciuta per via del suo impegno sportivo ed era anche un autista dell’Arst, un uomo che ha saputo farsi volere bene per la sua bontà d’animo e la sua disponibilità verso gli altri. Innumerevoli sono i messaggi di cordoglio e vicinanza che in queste ore stanno giungendo alla famiglia. La moglie Lina, che con amore e dedizione gli è stata sempre accanto, la figlia Claudia con Roberto, e l’adorato nipotino Edo, che rappresentava una delle più grandi gioie della sua vita, piangono la perdita di un marito, padre e nonno premuroso. Anche la mamma Maria, il padre Giovanni Antonio, le sorelle Annarita con Giuseppe e Giovannella, insieme alla cognata Antonella con Piero e alla suocera Salvatorica, affrontano questo immenso lutto, circondati dall’affetto di amici e parenti. Seba lascia un’eredità fatta di affetti sinceri e ricordi indelebili, segni tangibili della sua esistenza.

I funerali si terranno giovedì alle ore 11 presso la basilica di San Simplicio, con partenza dall’ospedale Giovanni Paolo II. Dopo la celebrazione, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Su Lizzu, dove Seba riposerà, avvolto dall’amore della sua famiglia e della sua città.

In un ultimo gesto di generosità, la famiglia di Seba ha espresso il desiderio che, in luogo dei fiori, vengano compiute opere di bene a sostegno della ricerca contro i tumori, una battaglia che lui ha affrontato con coraggio. Dopo i funerali, la famiglia ringrazia sentitamente quanti parteciperanno al loro dolore e dispensa dalle visite, chiedendo rispetto per il loro intimo momento di sofferenza.

Olbia oggi perde non solo un cittadino e uno sportivo, ma un uomo la cui forza, dedizione e amore resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

