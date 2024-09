Lunga o corta: come scegliere una giacca invernale da donna?

I mesi più freddi sono ormai alle porte e, quando si tratta di moda, non si può non pensare al capo protagonista di questa stagione: la giacca invernale da donna. È necessaria e funzionale, ma non per questo meno interessante. I tanti modelli a disposizione possono creare un po’ di confusione quando si tratta di fare un nuovo acquisto. Colori diversi, forme e design ma soprattutto diverse lunghezze. Meglio lunga o corta? Mettiti comoda: questa guida ti aiuterà a scegliere la perfetta giacca invernale!

Giacca invernale: le caratteristiche fondamentali

La giacca invernale deve essere pratica ma anche bella per risaltare il look anche quando le temperature scendono. Deve garantire l’isolamento termico e il massimo comfort, senza essere ingombrante. Materiali di qualità e design sono gli elementi base, senza dimenticare la versatilità di questo capo.

Si adatta facilmente a vari contesti: dalla gita all’aperto con gli amici ad una passeggiata in città. Per non parlare degli outfit unici che si possono creare: la giacca si abbina praticamente con tutto e non avrai problemi nel passare da uno stile casual ad uno elegante.

Come scegliere la lunghezza ideale

Ma ecco il nodo della questione: come dev’essere una giacca invernale da donna per valorizzare lo stile? Forma e colori dipendono molto dai gusti personali ma quando si parla di lunghezza ci sono due fattori da tenere in considerazione.

Altezza

Se si è bassine meglio optare per una giacca medio-corta che arrivi all’altezza dei fianchi, in modo da far risaltare al massimo la figura; se invece si è alte ci si può permettere una giacca più lunga, senza il timore di sembrare basse.

Tantissimi i modelli disponibili nella sezione giacche invernali da donna al https://modivo.it/c/donne/abbigliamento/giacche/giacche-invernali. Puoi dare un’occhiata per trovare il modello perfetto e creare look originali.

Forma del corpo

Scegliere secondo le proporzioni del corpo è importante per un risultato finale armonioso e valorizzato al massimo. In linea generale un fisico a clessidra potrà orientarsi su una giacca corta per evidenziare il punto vita sottile e i fianchi morbidi, o al massimo medio lunga ma con una cintura in vita.

Un fisico a mela, con gambe slanciate e magre, sarà ben valorizzato da una giacca lunga che crea verticalità non troppo voluminosa, mentre un corpo a forma di rettangolo o banana potrà facilmente spaziare scegliendo con disinvoltura sia un modello corto che lungo.

Un fisico a pera, infine, con vita sottile ma fianchi e gambe più pronunciati, trarrà il massimo da una giacca corta per slanciare la silhouette.

Sta di fatto che è meglio evitare modelli troppo lunghi o troppo corti. Le giacche troppo lunghe rendono “goffe” e poco femminili mentre, trattandosi di un capo per la stagione invernale, quelle troppo corte potrebbero tenere scoperte le parti dove si sente maggiormente il freddo, come vita e bassa schiena.

Insomma tenendo conto di queste semplici regole, spero tu abbia già un’idea sulla giacca invernale più adatta al tuo stile. Non ti resta che sperimentare!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui