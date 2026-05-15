Lutto nella diocesi di Tempio, la Gallura piange don Piero Scano

Don Piero Scano era conosciuto e amato in tutta la Gallura

Il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias annuncia la scomparsa di don Piero Scano, conosciuto e amato in tutta la Gallura. La comunicazione arriva da monsignor Roberto Fornaciari “unitamente al presbiterio della diocesi”. Don Piero lascia sorelle, nipoti e pronipoti ma anche tutti i suoi fedeli. (Pier Giovanni Scano) era originario di Tempio. Diventato prete nel 1986, a 40 anni di età, dopo una lunga vita lavorativa nel distributore di benzina di famiglia. Nel suo intenso ministero sacerdotale ha svolto numerosi incarichi: parroco a San Pasquale, Aglientu, Aggius e Nuchis.

l ricordo di don Paolo Pala

“A Dio caro don Piero – ricorda don Paolo Pala, parroco di Palau -. Abbiamo vissuto a stretto gomito 7 anni intensi in Seminario a Tempio. Io come rettore e tu come p. spirituale. Non dimenticherò mai tuo zelo sacerdotale, la tua compostezza, il tuo spirito di preghiera, inesauribile. Dicevi sempre che avresti desiderato morire sull’altare mentre celebravi la Messa. Il Signore ha disposto forme diverse. Ti ha chiamato mentre celebravi sull’altare del letto ospedaliero durante l’Eucaristia della tua lunga sofferenza, epilogo di una vita totalmente donata. Chissà le grazie che il Signore ti ha riservato. Prega per tutti noi in questo giorno in cui onoriamo il nostro Patrono Simplicio martire. Grazie per tutto”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui