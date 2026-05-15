Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend. Questo weekend la Gallura offre un calendario ricco di appuntamenti tra musica, tradizioni popolari, cultura e sapori locali.

Torna a Tempio l’arte di 𝗚𝗮𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗚𝗮𝗻𝗮𝘂

N𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗱𝗮𝗺𝘂̀, torna a Tempio l’arte di 𝗚𝗮𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗚𝗮𝗻𝗮𝘂. L’evento, inserito dall’associazione culturale Carta Dannata nella programmazione annuale di Mintua’ – Parole in circolo, andrà a suggellare un nuovo rapporto tra il festival letterario e i linguaggi artistici.

Il programma della festa di San Simplicio a Olbia

Sarà Mr. Rain la grande star dell’edizione 2026 della festa di San Simplicio, patrono di Olbia e dell’intera Gallura. L’artista salirà sul palco allestito nel suggestivo prato del Parco Fausto Noce nella serata di sabato 16 maggio, uno degli appuntamenti più attesi del ricco programma.

Il Sardegna Rally Raid: al via l’edizione 2026

Il Sardegna Rally Raid edizione 2026 si è fatto attendere. Il Rally è pronto a tornare, segnando un passo importante per il rilancio della disciplina in Italia. Dopo il debutto positivo dello scorso anno, l’evento si presenta con ambizioni più alte e una struttura ancora più solida.

Sardinia International Dance Cup 2026 a Olbia

La Sardegna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza sportiva internazionale: la Sardinia International Dance Cup 2026, giunta alla sua 25ª edizione del prestigioso Trofeo Golfo dell’Asinara. Un evento che promette spettacolo, tecnica ed emozioni, riunendo atleti e appassionati da tutto il mondo.

Il libro “Uomini, Soldati, Eroi. Berchiddesi alla Grande Guerra”

Venerdì 15 maggio alle ore 18.30. Presentazione del libro “Uomini, Soldati, Eroi. Berchiddesi alla Grande Guerra” di Giuseppe Meloni in Biblioteca Comunale Berchidda. Il volume “Uomini, Soldati, Eroi. Berchiddesi alla Grande Guerra” rappresenta un importante contributo alla memoria storica della Prima Guerra Mondiale, attraverso una prospettiva locale ma dal forte valore universale.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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