L’Ipia di Calangianus tra legalità e innovazione tecnologica

Formazione all’Ipia di Calangianus

Calangianus ha vissuto una giornata di alto valore civile e formativo all’Ipia, l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato. Confermando il ruolo centrale della scuola come motore di sviluppo e presidio di valori per l’intero territorio della Gallura. L’evento ha saputo coniugare l’impegno sociale delle nuove generazioni con il riconoscimento dell’eccellenza didattica. Delineando un percorso che unisce il ricordo del passato alla costruzione del futuro.

“Il Ragazzo col palloncino rosso, un murales per la legalità”

Il cuore pulsante della mattinata è stato rappresentato dal lancio del progetto artistico e sociale intitolato “Il Ragazzo col palloncino rosso, un murales per la legalità“. Questa iniziativa, col patrocinio del Comune, coinvolge direttamente la popolazione studentesca nella realizzazione di un’opera simbolica. Destinata a diventare un punto di riferimento visivo e morale per la collettività. Attraverso il linguaggio dell’arte urbana, gli studenti sono chiamati a farsi interpreti di un messaggio di cittadinanza attiva. Trasformando le mura dell’istituto in un manifesto di legalità e consapevolezza civica.

Un momento di particolare intensità emotiva ha caratterizzato la cerimonia di intitolazione del nuovo e avanguardistico laboratorio di meccatronica, dedicato alla memoria del professor Andrea Giagheddu.

La figura del docente, ricordata per l’estrema professionalità e per una dedizione silenziosa ma costante nei confronti della crescita dei propri alunni. “La sua competenza, il suo silenzio operoso e la dedizione assoluta ai suoi ragazzi hanno lasciato un segno che il tempo non potrà scalfire”. La dedica del laboratorio rappresenta non solo un atto di profondo rispetto verso l’uomo e il professionista. Ma anche un impegno formale a proseguire lungo la scia dell’eccellenza tecnica da lui tracciata.

L’IPIA di Calangianus, con una storia alle spalle di ben ottant’anni, si attesta oggi come una realtà d’eccellenza perfettamente integrata nel sistema produttivo locale. L’offerta formativa, che spazia dalla meccatronica alla moda, fino ai settori strategici dell’enologia e della viticoltura, dimostra una capacità non comune di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro moderno. La stretta sinergia tra le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale garantisce un sostegno continuo a questo presidio educativo, considerato fondamentale per la formazione dei giovani e per la competitività economica della regione.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla collaborazione sinergica tra la dirigenza scolastica, il corpo docente e il personale tecnico, con il supporto costante delle autorità cittadine. “Questo legame tra scuola e territorio sottolinea come l’istruzione tecnica e professionale non sia soltanto un percorso di apprendimento, ma un pilastro essenziale per la coesione sociale e il progresso culturale della Gallura”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui