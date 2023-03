Donne in piazza a Olbia per l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna, mercoledì 8 marzo, le donne scendono in piazza a Olbia. Le associazioni Sunugal Olbia Gallura, Anolf e My Sportabilità hanno organizzato un momento di unione per tutti. Il punto di ritrovo sarà alle 11 in piazza Regina Margherita e tutti insieme cammineremo verso il Comune di Olbia percorrendo corso Umberto.

Il mondo senegalese che è radicato da tantissimi anni nel territorio olbiese sarà guidato dalla vice presidente e tutte le donne indosseranno un abito tradizionale. Con lei, la presidente di My Sportabilità attiva nel promuovere eventi di unione con tutte le realtà del territorio. Saranno presenti diverse donne impegnate a vari titoli sul territorio. Le “Voci di Donne” si stanno già facendo sentire sui social.

