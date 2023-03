Stretta sul fumo all’aperto anche in Sardegna, cosa c’è da sapere

La stretta sul fumo all’aperto in Sardegna.

La stretta sul fumo all’aperto è ormai imminente, anche in Sardegna. Come annunciato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, in Parlamento, saranno introdotte nuove limitazioni al consumo di tabacco e la bozza del provvedimento, elaborata dai tecnici, è pronta per essere approvata.

La novità principale riguarda l’estensione dei divieti di fumo anche in molti luoghi all’aperto, come ad esempio i parchi, oltre che nei luoghi chiusi. Inoltre, uno dei punti centrali del provvedimento sarà il divieto assoluto di fumare in presenza di bambini o donne in gravidanza. Inoltre, il provvedimento prevede la cancellazione della possibilità di adibire sale per fumatori nei locali chiusi, così come il divieto di fumare nei dehors di bar e ristoranti. Tuttavia, in caso di spazi dedicati ai fumatori, questi potrebbero essere riservati.

Un’altra importante novità riguarda l’estensione dei divieti anche alle sigarette elettroniche e ai prodotti a base di tabacco riscaldato. Inoltre, ulteriori restrizioni riguarderanno la possibilità di fumare nelle stazioni ferroviarie, nelle fermate degli autobus e persino durante gli sbarchi dei traghetti.

In sintesi, il provvedimento introduce nuove e significative limitazioni al consumo di tabacco in Sardegna, sia in luoghi chiusi che all’aperto, al fine di proteggere la salute dei non fumatori e di categorie particolarmente vulnerabili, come bambini e donne in gravidanza.

