Al posto di un’isola della Croazia c’è Cala Coticcio

Ancora una volta le immagini di Cala Coticcio servono per pubblicizzare un’altra località balenare, stavolta tocca alla Croazia. I colori tipici delle due cale a est dell’isola di Caprera sono inconfondibili. Posti forse troppo fotogenici perché per l’ennesima volta vengono spostante sull’atlante. “Conosci la più bella delle isole della Croazia: vieni con noi sull’isola di Lissa“, così recita il titolo sopra un’inconfondibile immagine di Cala Coticcio che si vede sul sito wineandfoodtour.it.

L’articolo è inserito nella sezione Europa dell’homepage e sotto l’immagine di Caprera si legge: “Dimenticati della Grecia, questo posto in Croazia è la meta che stai cercando per le tue prossime vacanze quest’estate”. Non è la prima volta che una foto di Caprera viene associata a un’altra località balneare, ma se ci sono spiagge che si possono assomigliare è difficile non riconoscere Cala Coticcio. Anche se la si spaccia per Grecia o Croazia.

Sicuramente c’è stato un errore. Però anche il nome del file è “spiaggia di Lissa“. Qualcuno ha distrattamente salvato così quello scorcio dell’arcipelago di La Maddalena. Il nome dell’isola croata, oltretutto, sarebbe stato più adatto con un’immagine di Villasimius, Chia o del Poetto perché “lissa” in cagliaritano vuol dire “muggine“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui