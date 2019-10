Rubata la Madonnina di Surtana.

Qualcuno ha rubato la Madonnina di S’ Iscala ‘e Surtana. La statuetta era situata in una roccia che formava una cappella naturale. la notizia riportata dalla Nuova Sardegna ha creato molto scalpore. La statuetta mancherebbe da domenica scorsa.

Non si sa da chi fosse donata, ma la Madonnina dal 2015 attirava tantissimi escursionisti che si fermavano per una sosta a pregare. Una presenza rassicurante per i più religiosi durante i percorsi più pericolosi.

