Una nuova scuola materna ad Arzachena.

La ex cantina sociale di Arzachena non ci sarà più, al suo posto una scuola dell’infanzia. Lo ha deciso l’amministrazione comunale stanziando 80mila euro per l’abbattimento di una struttura ormai in disuso.

L’abbattimento del capannone avverrà entro la fine dell’anno. Successivamente partiranno i lavori per la costruzione dell’edificio scolastico. Una struttura innovativa disegnata dagli architetti dello studio Wok di Milano, vincitori del concorso di idee e sarà all’insegna del risparmio energetico.

Per il progetto, l’amministrazione comunale ha investito tre milioni di euro, finanziati grazie ad un accordo tra Inail, Regione e ministero dell’Istruzione. Ospiterà 200 bambini divisi in nove aule tra i tre e i sei anni.

