L’operazione dei carabinieri.

Dalle prime luci di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Ottana, con il supporto del personale della compagnia di Siniscola, di Nuoro, dei reparti squadriglie, dello squadrone cacciatori di Sardegna e di un elicottero del 10° nucleo elicotteri di Olbia, stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro su richiesta della locale Procura, nei confronti di 10 persone che, a vario titolo, sono ritenute responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi clandestine e di estorsione.

(Visited 883 times, 884 visits today)