Denunciati dai carabinieri di San Teodoro.

Un ragazzo è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere, 2 ragazzi sono stati invece sorpresi con la droga e segnalati alla locale Prefettura; 3 infine i denunciati per guida in stato di ebrezza.

È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri della stazione di San Teodoro, appartenenti alla Compagnia di Nuoro, che hanno effettuato dei controlli a campione nella località turistica. I militari dell’Arma proseguiranno la loro azione anche nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza dei residenti e turisti.