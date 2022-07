Il nuovo locale nel centro di Olbia.

A due passi da viale Regina Elena, affacciato su piazza Mercato, un piccolo locale commerciale ospita, da poco più di un mese, le attività di una giovanissima start-up del cibo. È Rosinita, proprio come il nome della rotella tagliapasta immancabile nelle cucine sarde, perfetta per tagliare il bordo dei ravioli e delle sebadas, capace di tracciare dettagli preziosi e unici. Ed è proprio su questo concetto che i giovani ragazzi sardi di Bentu Experience Srl, insieme allo chef Ugo Chierroni e al direttore di sala Ettore Melis, hanno fondato la loro idea di ristorazione.

“Qualcosa che sia capace di partire dagli ingredienti locali e possa reinventarsi secondo i canoni della cucina contemporanea”. Il risultato è una serie di piatti piccoli, in cui la cura del dettaglio è altissima: utilizzando le loro parole, delle vere e proprie tapas gourmet. Quindi non solo uno o due piatti per completare la cena, ma un vero e proprio percorso tra i sapori, i profumi e i colori. Dal conetto di pane lentu fritto e ripieno di purpuza accompagnata dalla maionese al basilico, passando per l’ostrica al gin tonic, fino ai culurgiones fritti e serviti con le salse del giorno. Alla dozzina di piatti che ogni mese vengono proposti, sempre diversi rispetto al mese precedente, si accompagnano una serie di vini e un cocktail bar, così da poter abbinare il calice giusto al piatto giusto.

Rosinita, aperta dal martedì alla domenica dalle 18 alle 2, è attiva da poco più di un mese e ha già organizzato eventi di musica dal vivo e dj set, mettendo al centro della sua proposta un’esperienza di aperitivo e cena all’aperto completa e innovativa, in un’area centrale della città, ma comunque lontana dai bagni di folla della stagione estiva.