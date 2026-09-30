Dubbi del nuovo rettore di Sassari, Giuseppe Meloni difende l’Università a Olbia

Dopo le dichiarazioni del nuovo rettore dell’Università di Sassari il vicepresidente della Regione interviene su Olbia

Il nuovo rettore di Sassari soleva dubbi sugli interventi dell’Università a Olbia, ma Giuseppe Meloni difende l’operazione. Il vicepresidente della Regione, che ha stanziato ingenti somme per l’Ateneo in Gallura, chiede di non scombinare i piani. Pochi minuti dopo l’elezione Omar Chessa ha indicato subito alcuni punti di discontinuità col predecessore Gavino Mariotti. Chessa ha battuto Francesco Morandi che, sulla strada aperta da Mariotti, ha avuto un ruolo di primo piano nella nascita del Polo in Gallura. Dalla Regione arriva un piando finanziamenti da 45 milioni e le parole del nuovo rettore creano imbarazzo.

Le dichiarazioni del nuovo rettore di Sassari

“Bisogna fare una valutazione attenta delle risorse che sono destinate, della strada che si vuole intraprendere – ha detto a caldo Omar Chessa -. Io sono stato molto critico rispetto a quel progetto, penso che debba essere ripensato, ma senza però buttare via, come si dice, il bambino insieme all’acqua sporca”. Un cambio di rotta che ha spiazzato i sostenitori del ramo olbiese dell’Università e creato preoccupazioni in chi ha investito tanti denari. Tra questi c’è l’assessore regionale al Bilancio e vicepresidente della Giunta Todde, Giuseppe Meloni, che è anche considerato un papabile candidato sindaco di Olbia per il centrosinistra

La replica del vicepresidente della Giunta regionale

“L’Università di Sassari ha una storia e un ruolo fondamentali per la Sardegna e credo che, proprio per la sua funzione nel Nord dell’isola, non possa prescindere dalla realtà di Olbia – commenta oggi Giuseppe Meloni -. La città suscita un interesse crescente da parte di altri atenei: l’Università di Cagliari e diverse realtà della penisola stanno valutando investimenti, corsi di laurea e nuove attività. Se il progetto del Dipartimento di Innovazione non andasse avanti, quello spazio potrebbe essere occupato da altri atenei. Non credo che questo sarebbe positivo per l’Università di Sassari né, più in generale, per l’unità del sistema universitario del Nord Sardegna”. Per Meloni il progetto andrà comunque avanti, con o senza l’Università di Sassari

“Sul progetto del Dipartimento di Innovazione di Olbia il Consiglio Regionale ha espresso una volontà chiara e stanziato risorse importanti con un impegno di lungo periodo – ricorda l’assessore regionale al Bilancio -. Questo è un elemento centrale nelle valutazioni sul suo futuro. Per questo ritengo che ogni eventuale ripensamento non debba riguardare la piena attuazione al progetto, il suo impianto e i suoi obiettivi. Da parte della Regione resta ferma la scelta compiuta dalla Giunta e dal Consiglio Regionale, sostenuta da un investimento importante e da una prospettiva di lungo periodo. Una presenza accademica forte a Olbia rappresenta un’opportunità non solo per la Gallura e per tutto il Nord Sardegna, ma per l’intera Isola”.

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