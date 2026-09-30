Santa Teresa, stop ai bagnanti a Rena Bianca: ecco quando

Lo stop nella spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa Gallura.

Nuovi disagi in vista a Rena Bianca, dove il Comune di Santa Teresa Gallura ha disposto una disciplina temporanea dell’accesso alla spiaggia per consentire le operazioni conclusive legate al cantiere per la riparazione del cavo elettrico Sacoi. L’ordinanza sindacale numero 51 del 29 settembre stabilisce un calendario di interventi tra il 30 settembre e il 2 ottobre. Le attività riguardano il ripristino dell’arenile e lo smantellamento delle strutture di cantiere, con l’impiego di mezzi meccanici.

Nella mattinata del 30 settembre è previsto il transito di un escavatore del peso di circa 30 quintali, che dovrà completare il percorso autorizzato entro le 7:30. Nelle giornate del 30 settembre e del 1 ottobre, invece, le lavorazioni proseguiranno all’interno dell’area delimitata, con divieto di accesso e avvicinamento per le persone estranee al cantiere.

Il provvedimento introduce la principale limitazione per venerdì 2 ottobre: l’accesso e la permanenza dei bagnanti sulla spiaggia saranno vietati fino alle ore 12, per permettere le operazioni finali di sgombero e il transito dei mezzi pesanti in condizioni di sicurezza. L’eventuale riapertura anticipata potrà avvenire soltanto dopo la conclusione delle attività più rischiose e la verifica delle condizioni di sicurezza. Il Comune precisa inoltre che l’area dovrà rimanere recintata e adeguatamente segnalata fino alla conclusione dei lavori. La vigilanza sul rispetto dell’ordinanza è affidata alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine competenti.

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