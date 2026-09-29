Un ferito nell’incidente sul lavoro a Sant’Antonio di Gallura.

Incidente sul lavoro nella serata di ieri, 29 settembre, nel territorio di Sant’Antonio di Gallura, lungo la strada provinciale 38. Un operaio è rimasto ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa 6 metri mentre era impegnato in un’attività lavorativa.

La dinamica dell’incidente sul lavoro.

L’uomo si trovava su una scala appoggiata a un traliccio quando ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. La caduta e il successivo impatto con il terreno sono stati particolarmente violenti. A prestare i primi soccorsi sono stati i colleghi, che hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Vista la dinamica dell’incidente e le condizioni dell’operaio, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’operaio non corre pericolo di vita.

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