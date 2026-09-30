Fiamme in mare a Olbia, una barca distrutta dal fuoco al Molo Brin

Incendio su una barca al Molo Brin di Olbia

Un incendio è scoppiato a bordo di una barca ormeggiata al Molo Brin di Olbia, sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme sono partite a bordo di un natante di circa 10 metri e sul posto si sono fiondate le squadre dei vigli del fuoco. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 quando il fumo ha cominciato a uscire dalla barca.

Immediata la richiesta d’intervento da parte dei primi testimoni. I vigili del fuoco si sono assicurati che a bordo non ci fosse nessuno e si stanno occupando di domare le fiamme. Le squadre del 115 stanno facendo in modo che le fiamme non raggiungano gli altri natanti ormeggiati vicino. Si tratterà poi di scoprire la causa del rogo al Molo Brin.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui