Sciopero il 2 ottobre a Loiri Porto San Paolo, cosa cambia

Lo sciopero dei servizi comunali a Loiri Porto San Paolo.

Possibili disagi anche per gli utenti dei servizi comunali a Loiri Porto San Paolo. Il Comune ha pubblicato un avviso relativo allo sciopero proclamato per venerdì 2 ottobre dalla Confederazione Csle, previsto per l’intera giornata.

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La comunicazione è stata diffusa dal Servizio Personale dell’amministrazione comunale il 28 settembre e invita cittadini e utenti a tenere conto della possibile adesione del personale alla mobilitazione. L’astensione dal lavoro potrebbe determinare rallentamenti, sospensioni o variazioni nell’erogazione di alcuni servizi, in relazione al numero di dipendenti che aderiranno allo sciopero. L’amministrazione precisa che, per ulteriori informazioni sulla protesta, è possibile consultare il “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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