Due feriti in barca alla Rolex Cup, salvataggio in mare tra Spargi e Palau

Incidente in barca durante la Rolex Cup a La Maddalena

Ieri la Capitaneria di porto ha ricevuto un “May day” per due feriti a bordo di una barca della Rolex Cup nell’arcipelago di La Maddalena. La richiesta di soccorso riguardava “due membri dell’equipaggio gravemente feriti a seguito di un incidente occorso nelle acque comprese tra Palau e l’Isola di Santo Stefano – spiegano dalla Guardia Costiera -. Durante la partecipazione alla nota regata velica Maxi Yacht Rolex Cup in corso di svolgimento nelle acque del Nord Sardegna”.

Il personale del 118 di La Maddalena è salito a bordo della motovedetta della Guardia costiera partita da Cala Gavetta, a La Maddalena. Poi il mezzo ha raggiunto la barca da cui era partita la richiesta di soccorso. I due feriti sono stati caricati a bordo e portati a Cala Camiciotto, vicino alla postazione dove atterra l’elicottero del 118. Che ha preso in carico i due feriti della Rolex Cup.

Quella di ieri era la prima giornata di regate dei maxi yacht che partono da Porto Cervo e si sfidano tra le onde e il vento dell’arcipelago maddalenino.

