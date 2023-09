Intervento della Guardia costiera di La Maddalena per una barca

La Guardia costiera di La Maddalena ha portato in salvo dieci turisti tedeschi, tra cui due bambini, che erano finiti sulle secche con la barca. L’imbarcazione a vela si è trovata in difficoltà a Cala d’Inferno, un tratto di costa frastagliato che si trova tra Cala Francese e Bassa Trinita. Finendo sul basso fondale la barca è stata danneggiata dagli scogli ed è diventata ingovernabile. A quel punto è scattata la richiesta di aiuto all’apposito numero 1530. E in pochi attimi si è attivata la macchina dei soccorsi che ha permesso di mettere in salvo bambini e adulti e recuperare il natante.

“La sala operativa della Guardia Costiera di La Maddalena disponeva l’immediato invio della dipendente motovedetta Sar Cp 870 – spiegano -. La quale, giunta sul posto, dopo aver accertato le buone condizioni di salute degli occupanti e l’assenza di falle ed infiltrazioni di acqua, procedeva al trasbordo in sicurezza dei bambini e di alcuni passeggeri adulti. In attesa dell’intervento di una ditta specializzata la quale disincagliava l’unità conducendola poi a rimorchio in sicurezza presso il porticciolo turistico di Cala Gavetta“.

