Chi è la pianista di Olbia Eléna Ortu.

Ventotto anni, un talento nel pianoforte e all’attivo un percorso nell’insegnamento. Eléna Ortu, pianista originaria di Olbia, è stata scelta dal Conservatorio di Sassari per il concerto dell’8 marzo, durante la rassegna concertistica più ricca del territorio. “I mercoledì del Conservatorio”.

Nella Giornata Internazionale della donna, che cade oggi, Gallura Oggi ha voluto la giovane, laureata al Conservatorio di Sassari, e oggi docente di Pianoforte alla scuola civica Gallura di Santa Teresa, dopo aver insegnato alla scuola civica di Olbia.

La sua passione per il pianoforte comincia durante la sua adolescenza, anche se Eléna con la musica aveva un legame molto forte già dai primi anni. “Ho cominciato da bambina a studiare danza classica – spiega Ortu -, poi mia insegnante, che mi vide suonare da autodidatta, mi disse che ero portata per il pianoforte. Tuttavia, ho cominciato dall’adolescenza a prendere lezioni. È stato un percorso molto intenso, prima alla scuola civica per 3 anni con la professoressa Anna Mondin. Successivamente mi sono iscritta al Conservatorio e sono stata seguita dal Maestro Paciariello e il Maestro Arciglione. Dopo il diploma accademico, sto frequentando il biennio specialistico e la tesi per conseguire il titolo”.

“Per noi donne è ancora complicato esprimerci e farci strada – dice -, purtroppo e ancora spesso siamo schiave dell’immagine, anche inconsapevolmente. È un problema culturale e sociale. In questo caso l’arte è una delle migliori occasioni per esprimersi ed esprimere il proprio mondo interiore. Io sono stata fortunata perché sono stata incoraggiata dalla mia famiglia e al Conservatorio ho avuto modo di conoscere tante ragazze come me, un numero consistente di studentesse”.

“Spero di continuare a suonare perché è la mia passione – dichiara -. Nel futuro mi vedo nell’insegnamento. Per me è anche un momento di crescita, perché anche quando si è formati non si finisce mai di imparare qualcosa di nuovo”.

