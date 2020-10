Elezioni amministrative nei comuni di Sassari e della Gallura: come si vota

Tutto pronto per elezioni amministrative.

E’ tutto pronto per le elezioni amministrative in molti comuni della Gallura e di Sassari per l’elezione del sindaco. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 25 ottobre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 26 ottobre 2020 dalle 7 alle ore 15.

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale o attestato sostitutivo di Tessera . Chi non ha la tessera elettorale o l’ha smarrita potrà richiedere l’attestato sostitutivo della tessera elettorale secondo le indicazioni del proprio comune. Lo spoglio delle schede avrà inizio al termine delle operazioni di voto e proseguirà fino al completamento di tutte le operazioni previste per legge.

Come si vota

Nei comuni al di sotto dei 15mila abitanti, l’elettore riceve una scheda azzurra contenente, nello stesso riquadro: a sinistra, il contrassegno della lista, a destra il nominativo del candidato sindaco e – sotto – due righe tratteggiate per esprimere le preferenze a favore di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla lista del candidato sindaco. Per i comuni con più di 15.000 abitanti si possono esprimere due preferenze, scrivendone i cognomi nelle apposite righe (Cognome e Nome nel caso ci siano due candidati omonimi) e purché i due candidati scelti siano di sesso diverso ( un maschio ed una femmina), pena l’annullamento della seconda preferenza.

