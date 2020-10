Arrestato il compagno a Tempio.

La scorsa notte a Tempio Pausania , i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza A.M., tempiese di 42 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

I carabinieri, allertati dalla chiamata al 112, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dove poco prima, a seguito di una lite per futili motivi con la propria compagna di 33 anni, aveva usato dello spray al peperoncino provocandole un’intossicazione e un’ustione alla mano sinistra.

Ricorsa alle cure mediche, la donna è stata giudicata guaribile in 7 giorni. Anche la figlia di 10 anni della signora è rimasta intossicata ed è giudicata dai sanitari guaribile in 5 giorni. L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto alla casa circondariale di Sassari – Bancali, a disposizione dell’ autorità giudiziaria.

