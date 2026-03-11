Referendum giustizia, a Olbia un incontro per il Sì con Forza Italia

L’incontro per sì al referendum sulla giustizia a Olbia.

Forza Italia a Olbia ha promosso un incontro pubblico per illustrare le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia. L’appuntamento, previsto per venerdì 13 marzo alle 17:30 presso il Blu Marine, si propone come un momento di confronto e approfondimento sui temi della giustizia e sulle prospettive di cambiamento del sistema giudiziario italiano.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, aprirà la discussione, mentre diversi esponenti del partito interverranno per spiegare i contenuti della riforma e il significato del referendum. Tra i relatori figurano Pietro Pittalis, Angelo Cocciu, Sergio Milia, Marzio Altana, Pietro Carzedda e Nino Sanciu, che illustreranno gli effetti attesi sul funzionamento della giustizia nel Paese, chiarendo in che modo le modifiche proposte possano influire sulle procedure e sull’efficienza del sistema giudiziario.

L’iniziativa rientra nel percorso di informazione e partecipazione promosso da Forza Italia, mirato a fornire ai cittadini strumenti chiari per comprendere le implicazioni del voto e favorire un dibattito pubblico consapevole. La scelta del partito di organizzare incontri aperti con esperti e amministratori locali vuole facilitare il dialogo diretto con la comunità, rendendo più accessibili temi complessi come quelli giudiziari e costituzionali. L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che desiderano approfondire la riforma e il significato del referendum, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento civico nella discussione sui futuri sviluppi della giustizia italiana. L’incontro rappresenta così un’occasione concreta per informarsi, porre domande e confrontarsi su un tema centrale per la vita civile e politica del Paese.

