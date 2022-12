La proposta del consiglio regionale per il collegio Sardegna alle elezioni europee verrà discussa in parlamento.

La regione Sardegna sta per proporre al parlamento nazionale la proposta di legge per l’istituzione del collegio regionale Sardegna alle elezioni europee. Attualmente, la Sardegna condivide con la Sicilia un collegio che vede i candidati sardi soccombere nella competizione elettorale, per via dell’esiguo numero di elettori del territorio sardo. Un meccanismo che penalizza la Sardegna non tenendo in considerazione la differente distribuzione della popolazione nelle due isole, e che sistematicamente comporta la non elezione di parlamentari europei sardi.

Il testo della proposta di legge varato dalla commissione autonomia regionale, che chiede una modifica della legge n. 18 del 1979, attende il vaglio definitivo del consiglio regionale, prima di approdare al parlamento.

“E’ necessario che la Sardegna sia rappresentata con un collegio blindato, che assicuri almeno l’elezione di due parlamentari sardi, al di fuori del riparto nazionale”, le parole di Michele Cossa, presidente della commissione regionale insularità, relatore del testo della proposta. “Si tratta di un tema da sempre molto sentito nella nostra isola – prosegue Cossa -, dove il fatto di essere spesso tagliati fuori dalle più importanti sedi decisionali è vissuto con molta sfiducia e insofferenza, anche perché vi è la piena consapevolezza che molte delle politiche e delle scelte che riguardano la Sardegna si sviluppano e vengono adottate a livello europeo”.

“Concordo sulla necessità e l’opportunità, per la regione Sardegna, di avere un proprio rappresentante al Parlamento europeo – il commento di Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie -, per cui registro favorevolmente il via libera da parte della commissione regionale sarda per l’autonomia al testo di proposta di legge nazionale per il collegio unico Sardegna alle elezioni europee, proposta che ora dovrà essere approvata dal consiglio regionale sardo e mi trova d’accordo. E’ evidente che il collegio unico ‘Sicilia – Sardegna’ penalizzi l’elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo, per cui sono disponibile a incontrare quanto prima la delegazione sarda per discutere modalità e tempi di avvio di una riforma del sistema di elezione dei membri al Parlamento europeo, che garantisca una adeguata rappresentanza politica alla Sardegna”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui