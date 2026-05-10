Comunali a Tempio Pausania: tutti i candidati sindaco e tutte le liste in campo

Cinque candidati sindaco, sei liste e una campagna elettorale che si preannuncia intensa: tutto pronto per le elezioni a Tempio. Capoluogo di Provincia assieme a Olbia è il centro più grande in Gallura dove si voterà il 7 e 8 giugno.

Giannetto Addis

Sindaco uscente, Giannetto Addis si ricandida alla guida della città con la lista “Tempio Tradizione e Futuro”, puntando sulla continuità amministrativa e sul lavoro svolto nella precedente consiliatura.

“Tempio Tradizione e Futuro”:

Anna Paola Aisoni,

Salvatore Campus,

Marco Careddu,

Giorgio Chiarelli,

Paolo Cossu,

Roberto Ghiani,

Nicola Grregu,

Monica Liguori,

Mariella Mossa,

Vittorio Pintus,

Gabriella Pola,

Francesco Quargnenti,

Sofia Ruberti,

Giusi Sechi,

Eleonora Serra,

Elizabeth Vargiu.

Andrea Biancareddu

Ex sindaco di Tempio, avvocato ed ex assessore regionale, Andrea Biancareddu torna in campo con la lista civica “UniAmo Tempio”, forte di una lunga esperienza amministrativa a livello comunale e regionale.

“UniAmo Tempio”:

Mario Addis,

Antonio Anfossi,

Pietro Carta,

Francesco Casu,

Simona Chessa,

Anna D’Avino,

Salvatore Deiana,

Salvatore Maciocco,

Sara Maurelli,

Rosario Mazzara,

Maria Agostina Mureddu,

Battistina Pittui,

Roberta Pruneddu,

Francesco Tedde,

Nicola Tondini,

Nino Vargiu.

Fabrizio Carta

Editore e sindacalista, Fabrizio Carta guida una coalizione articolata in due liste.

“Tempio Ritorna Città”:

Piera Pirredda,

Giuseppe Satta,

Marilù Soro,

Gianni Tamponi,

Alessandra Amic,

Maura Castagna,

Claudio Cacciarru,

Ilenia Pirrigheddu,

Elio Orecchioni,

Costantina Ichm,

Massimo Serra,

Laura Pintus,

Giuseppe Loi,

Fabio Ledda,

Kally Bazzu,

Gavino Pes.

“Alleanza di Sinistra per Tempio”:

Nicola Comerci,

Tonina Manca,

Monica Cusseddu,

Marta Tolar,

Alessandro Cordella,

Lina Ziruddu,

Franca Scano,

Simona Masala,

Mario Occhioni,

Paola Pischedda,

Maria Casta,

Francesco Puliafito,

Maurizio Tumminello.

Romeo Frediani

Ex sindaco di Tempio Pausania dal 2010 al 2015, Romeo Frediani torna in campo alla guida della coalizione di centrosinistra, forte della precedente esperienza amministrativa.

“Coalizione di centrosinistra”

Maria Vittoria Bertolino,

Chiara Cannas,

Giuseppe Chessa,

Cristian Contini,

Angelo Cossu,

Francesca Natascia Cugini,

Caterina Dessì,

Salvatore Granitzia,

Gani Ganna Komar,

Nicola Luciano,

Rita Martinelli,

Maria Luisa Poggi,

Paolo Sanna,

Angelo Tendas,

Cinzia Tirozzi.

Gianna Masu

Dirigente del Comune di Olbia ed esperta di programmi europei di sviluppo, Gianna Masu è candidata sindaca della lista civica “Con Tempio Fronte Comune”,

“Con Tempio Fronte Comune”:

Alice Alias,

Edvige Baldino,

Claudia Baltolu,

Susanna Careddu,

Lorenzo Carta,

Maria Caterina Fresi,

Daniela Giua,

Fortunato Lucente,

Carlo Maria Menicucci,

Marco Petitta,

Roberto Satta,

Maria Rosalia Spanu.

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