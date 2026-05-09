Lavori al potabilizzatore, la Gallura resta senz’acqua

I lavori al potabilizzatore in Gallura.

Un intervento programmato sulla rete idrica comporterà sospensioni temporanee del servizio in diversi centri del nord Sardegna nella giornata di martedì 12 maggio. I tecnici di Abbanoa interverranno nel territorio comunale di Pattada, lungo la condotta che trasporta l’acqua grezza dalla diga di Monte Lerno, dove è prevista l’installazione di nuove apparecchiature, tra cui una valvola regolatrice.

L’operazione, come comunicato dal gestore, è finalizzata a migliorare la regolazione delle portate e la gestione idraulica del sistema che alimenta l’impianto di potabilizzazione di Monte Lerno. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario fermare il potabilizzatore per un arco di tempo compreso tra le 8 e le 20, con ripercussioni sull’erogazione nei centri serviti. A partire dal pomeriggio sono attesi cali di pressione e possibili interruzioni idriche a Tempio e Luras, indicativamente tra le 16 e la mezzanotte. Disagi più prolungati riguarderanno Ozieri e Ittireddu, dove le criticità potrebbero iniziare intorno alle 15 di martedì e protrarsi fino alle 5 del giorno successivo. A Tula, invece, le problematiche sono previste dalle 17 fino alle 5 di mercoledì.

Il gestore ha fatto sapere che le squadre operative cercheranno di limitare al minimo i tempi di disservizio e di anticipare il ripristino qualora l’intervento si concluda prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere comunicate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800/022040. Alla ripresa dell’erogazione non si esclude la presenza temporanea di torbidità nell’acqua, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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