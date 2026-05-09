Olbia, le previsioni meteo di domenica 10 maggio 2026

Le previsioni meteo di domenica 10 maggio a Olbia.

Ad Olbia, per la giornata di domenica 10 maggio, le previsioni indicano una situazione caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite nel corso dell’intera giornata, con un progressivo miglioramento atteso in serata quando sono previste fasi di ampio rasserenamento. In base ai dati meteorologici disponibili, durante la notte successiva è tuttavia attesa una ripresa delle precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 1 millimetro di pioggia.

Le temperature dovrebbero mantenersi su valori compresi tra una minima di 16 gradi e una massima che potrà raggiungere i 22 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino i venti sono previsti sostenuti e provenienti dai quadranti sudorientali, mentre nel pomeriggio si manterranno tesi con provenienza da ovest. Le condizioni del mare risultano indicate come mosse lungo le coste della zona, in un contesto di variabilità atmosferica che accompagna l’intero arco della giornata.

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