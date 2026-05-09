Elezioni a La Maddalena, presentate le liste: ecco tutti i candidati

La lista dei candidati alle elezioni comunali di La Maddalena.
Presentate le liste dei candidati sindaco a La Maddalena, con il primo cittadino uscente Fabio Lai contrapposto a Stefano Cossu.
Lista Avanti Insieme – Fabio Lai sindaco:
- Federica Porcu
- Giovanna Scotto
- Stefania Terrazzoni
- Fabiola Lattarulo
- Assunta Malleo
- Rosalba Di Fraia
- Chiara Rinaldi
- Luca Falchi
- Valerio Pisano
- Adriano Greco
- Davide Grondona
- Roberto Sirena
- Sestilio Amoroso
- Roberto Ugazzi
- Michele Esposito
- Yassin Spezziga
Lista Buon Vento – Stefano Cossu sindaco:
- Brigette Bonanno
- Ilaria Diana
- Manuela Secchi
- Silvia Salmieri
- Ines Ornano
- Martina Pes
- Roberta Lubrano
- Bifulco Vincenzo
- Angelo Abis
- Giovanni Delogu
- Davide Del Giudice
- Silvio Ornano
- Vincenzo Scotto
- Francesco Vittiello
- Zanchetta Roberto
- Aldo Pireddu