Elezioni a La Maddalena, presentate le liste: ecco tutti i candidati

Comune La Maddalena

9 Maggio 2026

di Pietro Serra

La lista dei candidati alle elezioni comunali di La Maddalena.

Presentate le liste dei candidati sindaco a La Maddalena, con il primo cittadino uscente Fabio Lai contrapposto a Stefano Cossu.

Lista Avanti Insieme – Fabio Lai sindaco:

  • Federica Porcu
  • Giovanna Scotto
  • Stefania Terrazzoni
  • Fabiola Lattarulo
  • Assunta Malleo
  • Rosalba Di Fraia
  • Chiara Rinaldi
  • Luca Falchi
  • Valerio Pisano
  • Adriano Greco
  • Davide Grondona
  • Roberto Sirena
  • Sestilio Amoroso
  • Roberto Ugazzi
  • Michele Esposito
  • Yassin Spezziga

Lista Buon Vento – Stefano Cossu sindaco:

  • Brigette Bonanno
  • Ilaria Diana
  • Manuela Secchi
  • Silvia Salmieri
  • Ines Ornano
  • Martina Pes
  • Roberta Lubrano
  • Bifulco Vincenzo
  • Angelo Abis
  • Giovanni Delogu
  • Davide Del Giudice
  • Silvio Ornano
  • Vincenzo Scotto
  • Francesco Vittiello
  • Zanchetta Roberto
  • Aldo Pireddu
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