Olbia, caso Rosa Bechere: gli indagati fanno scena muta

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere.

A quattro anni dalla scomparsa di Rosa Bechere, la Procura di Tempio Pausania ha riaperto le indagini disponendo nuovi interrogatori nei confronti di due persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di Maria Giovanna Meloni e del compagno Giorgio Beccu, nei cui confronti viene ipotizzato il reato di omicidio. Entrambi sono stati ascoltati dal pubblico ministero nell’ambito del fascicolo bis aperto sulla vicenda della pensionata olbiese, sparita nel novembre del 2022. Nel corso degli accertamenti, come emerso, i due hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

L’attività rientra in una nuova fase investigativa che punta a riesaminare circostanze e elementi già raccolti, oltre a eventuali nuovi riscontri. Il caso era già stato oggetto di una precedente inchiesta, conclusasi con una richiesta di archiviazione. Con l’apertura del nuovo fascicolo, gli inquirenti hanno deciso di tornare sulla scomparsa della donna, avviando ulteriori verifiche per ricostruire quanto accaduto.

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