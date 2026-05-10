I Campi Giovani dei vigili del fuoco a Olbia coinvolgeranno ragazzi tra i 15 e i 17 anni con due turni formativi.

Sono aperte le iscrizioni ai Campi Giovani dei vigili del fuoco a Olbia, l’iniziativa nazionale rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che punta a promuovere i valori della sicurezza, del servizio civile e della cittadinanza attiva. Il progetto farà tappa in città nel mese di luglio, con due distinti turni di attività.

Il primo turno è in programma dal 5 all’11 luglio, mentre il secondo si svolgerà dal 12 al 18 luglio. Olbia ospiterà per la prima volta uno dei campi scuola destinati ai giovani della Sardegna, assumendo un ruolo di riferimento regionale nell’ambito dell’iniziativa.

Un campo scuola aperto anche ai ragazzi di altre regioni.

La sede di Olbia accoglierà prioritariamente i partecipanti residenti in Sardegna, ma potrà ospitare anche ragazzi provenienti da altre regioni, selezionati tra i candidati. I giovani possono infatti presentare domanda per uno qualsiasi dei campi attivati sul territorio nazionale e indicare Olbia come sede preferenziale.

Il percorso prevede attività formative, esercitazioni pratiche e simulazioni operative, pensate per avvicinare i partecipanti al mondo della protezione civile e del soccorso. Le attività si svolgono in un contesto educativo strutturato, con l’affiancamento del personale dei vigili del fuoco.

Selezione e criteri di priorità.

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di criteri trasparenti, che tengono conto del merito scolastico, valutato attraverso la media dei voti dell’anno scolastico 2025‑2026, e della situazione economica familiare, misurata con l’Isee.

Per favorire l’inclusione, il bando prevede una priorità per i nuclei con Isee inferiore a 20 mila euro, anche se la presentazione del dato non è obbligatoria ai fini dell’invio della domanda. I posti disponibili sono distribuiti su base regionale in proporzione alla popolazione studentesca residente.

Come presentare domanda.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 giugno e dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale campusgiovanivvf.it. Tutta la documentazione informativa e i moduli necessari sono disponibili anche sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.politichegiovanili.gov.it.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno.

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