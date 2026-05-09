Santa Teresa Gallura, presentate le tre liste per le elezioni comunali

I candidati alle elezioni comunali di Santa Teresa Gallura.
Sono state ufficialmente presentate le tre liste che si contenderanno la guida del Comune di Santa Teresa Gallura alle prossime elezioni amministrative. In corsa il sindaco uscente Nadia Matta, il deputato Dario Giagoni e l’ex sindaco Stefano Pisciottu.
La lista “Futuro diverso democratico” sostiene la candidatura a sindaca di Nadia Matta, sindaco uscente di Santa Teresa Gallura.
La squadra dei candidati consiglieri è composta da:
- Alessandro Alluttu
- Marina Carta
- Tiziana Cirotto
- Gian Mario Mannoni
- Anna Masselli
- Antonio Mura
- Maurizio Muntoni
- Fabrizio Scolafurru
- Paolo Sardo
- Ambra Satta
- Samanta Coppi
- Sandro Villani
- Claudia Serra
- Mariolino Ranedda
- Domenico Nicolai
- Giancarlo Giagoni
La lista “Oltre le Bocche” candida a sindaco Dario Giagoni, già consigliere regionale e primo parlamentare teresino della storia.
La squadra dei candidati consiglieri è composta da:
- Simone Giuseppe Ogno
- Ada Scarone
- Salvatore Sposito
- Ilaria Tiziana Battino
- Andrea Pilia
- Lucia Mannoni
- Tommaso Muntoni
- Loredana Nicolai
- Francesco Giannoni
- Stefania Ricciu
- Gabriele Pisciottu
- Maria Maddalena Podda
- Ambrogio Ornaghi
- Laura Usai
- Fabio Domenico Careddu
- Pietro Sini
Terza lista in corsa è “Faro Comune per Lungoni“, con candidato sindaco Stefano Pisciottu, ex sindaco di Santa Teresa Gallura.
La squadra dei candidati consiglieri è composta da:
- Sofia Aiello
- Pierpaolo Nicola Asara
- Walkiria Baldinelli
- Laura Elena Bucuta
- Alessandro Cazzari
- Pasqualina Comiti
- Giuseppe Franceschini
- Cinzia Ghiani
- Francesca Marras
- Maria Teresa Nicolai
- Andrea Ogno
- Pierino Pirodda
- Marco Russu
- Francesca Sardo
- Claudia Solinas
- Tomaso Visicale