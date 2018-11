Elisa salta il Capodanno di Olbia e annuncia il suo nuovo tour in Sardegna

Elisa in Sardegna.

Qualche settimana fa era uscita la voce che Elisa facesse tappa a Olbia per il Capodanno. Ma ora è ufficiale “Diari aperti tour”, la nuova tournée di Elisa arriva in Sardegna ma non per Capodanno. Tutti i quotidiani locali ne parlano e i fan fanno a gara per i biglietti, che sono in vendita a partire da ieri on line e dal 6 novembre, come riporta l’Ansa, anche in tutti i punti vendita autorizzati. Sono due le date fissate: il 17 maggio 2019 al teatro comunale di Sassari e il 18 maggio alla Fiera di Cagliari.

