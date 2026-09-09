Elisa Zucchi miss in erba, Arzachena celebra la sua giovane stella

Il Comune di Arzachena celebra Elisa Zucchi

Un percorso di affermazione straordinario sta accendendo i riflettori su Elisa Zucchi, giovane ambasciatrice di eleganza che porta con orgoglio il nome di Arzachena. Il talento e la determinazione della modella sarda hanno conquistato giurie prestigiose, trasformando la sua estate in un itinerario di trionfi consecutivi.

La scalata verso il successo è iniziata l’otto agosto con la vittoria del titolo di Miss Città di Sassari. Questo primo traguardo ha subito evidenziato il potenziale della giovane, proiettandola verso nuove ed entusiasmanti sfide nel panorama dei concorsi di bellezza regionali.

La conferma definitiva è arrivata il ventinove agosto a Oristano. In questa occasione, la modella ha conquistato la fascia di Miss Italia Chef Sardegna, dimostrando grande versatilità e carisma oltre alla sua indiscutibile presenza scenica.

Il momento di massimo prestigio si è concretizzato il tre settembre nella capitale. Elisa Zucchi ha sfilato come portabandiera del proprio comune a Roma, partecipando alle preselezioni nazionali del concorso di Miss Italia presso il Palazzo dello Spettacolo.

Questa importante vetrina romana rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per la carriera della giovane sarda, ormai proiettata verso palcoscenici di rilievo nazionale. L’esperienza vissuta nella capitale conferma il valore artistico e la preparazione della concorrente arzachenese.

L’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza di Arzachena esprimono la più profonda soddisfazione per questi ottimi risultati. La comunità si stringe attorno alla sua giovane stella, augurandole un futuro professionale ricco di ulteriori e meritati successi.

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