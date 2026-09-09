Arzachena, novità e spostamenti per il mercatino del mercoledì

Cambi in vista per il mercatino di Arzachena

In occasione dei nuovi eventi che interesseranno il Comune di Arzachena, le manifestazioni di settembre imporranno alcuni cambiamenti per il mercatino settimanale. La dodicesima edizione di Estate in Fiore e la festa dei Santi Patroni richiedono, infatti, una più razionale gestione degli spazi pubblici nel centro storico.

Per allestire le strutture e ripulire le strade, il tipico mercato del mercoledì cambierà programma per tre settimane di fila. Le modifiche serviranno a garantire che lo svolgimento delle manifestazioni avvenga in totale sicurezza.

La prima variazione logistica è oggi mercoledì 9 settembre 2026. Gli ambulanti posizioneranno i loro banchi di vendita nella nuova sede di Tanca di Lu Palu, precisamente tra via Ippolito Nievo e via Amsicora.

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La settimana dopo si registrerà, invece, un blocco totale delle attività. Mercoledì 16 settembre 2026, infatti, il mercato non si terrà per fare spazio ai preparativi per i festeggiamenti dedicati ai Santi Patroni.

La situazione tornerà completamente alla normalità dopo la metà del mese. Da mercoledì 23 settembre 2026 le bancarelle riprenderanno il loro solito posto nel centro storico, rioccupando piazza Risorgimento, via Ruzittu e corso Garibaldi.

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