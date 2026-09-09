Rianimazione e defibrillatore, a Olbia un corso per salvare le vite

Il corso per salvare le vite a Olbia.

È stata fissata per il 26 settembre la nuova data del corso Blsd e Pblsd, dedicato alla formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo del defibrillatore. L’appuntamento è alle 8:30 in via Mascagni 29, a Olbia. Il percorso formativo prevede una certificazione avanzata Bls-d/Pblsd e comprende le procedure di intervento rivolte ad adulti, bambini e infanti. Il corso sarà tenuto esclusivamente da istruttori qualificati. Durante la formazione verranno affrontati diversi aspetti legati alla gestione dell’emergenza. Tra gli argomenti previsti figurano il riconoscimento della situazione di pericolo e la chiamata dei soccorsi, la rianimazione cardiopolmonare precoce e la defibrillazione rapida.

I partecipanti potranno inoltre apprendere le principali manovre di rianimazione cardiopolmonare, le modalità di utilizzo sicuro e tempestivo del defibrillatore automatico esterno e le tecniche di primo soccorso. Spazio anche alle manovre di disostruzione, con procedure differenziate in base all’età della persona da soccorrere. L’iniziativa indica tra i propri accreditamenti e partner Ilcor, Simsi, Ecm e Cieum. Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i numeri 351/4651504 e 346/6756294. È inoltre possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email [email protected].

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